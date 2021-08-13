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Его царство
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Его царство, список сезонов
El Reino
18+
Год выпуска
2021
Страна
Аргентина
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Его царство»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
13 августа 2021
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
22 марта 2023
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