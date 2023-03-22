Во 2 сезоне сериала «Его царство» главный герой обретает небывалую для народного избранника власть. Предвыборная кампания в Аргентине идет полным ходом, но практически ни у кого нет сомнения в том, кто победит в этой гонке. Лишь немногие понимают, что допустить скандального проповедника до кресла президента – фактически значит уничтожить страну. Многочисленные телеэфиры и проповеди настраивают аудиторию в пользу героя. Его считают по меньшей мере святым, а по большей – новым посланником самого Господа. Вот только поступки мужчины никак не вяжутся с образом современного Иисуса.