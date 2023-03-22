Menu
El Reino 2021 - 2023, season 2

El Reino 18+
Season premiere 22 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"El Reino" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Его царство» главный герой обретает небывалую для народного избранника власть. Предвыборная кампания в Аргентине идет полным ходом, но практически ни у кого нет сомнения в том, кто победит в этой гонке. Лишь немногие понимают, что допустить скандального проповедника до кресла президента – фактически значит уничтожить страну. Многочисленные телеэфиры и проповеди настраивают аудиторию в пользу героя. Его считают по меньшей мере святым, а по большей – новым посланником самого Господа. Вот только поступки мужчины никак не вяжутся с образом современного Иисуса.

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb
"El Reino" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Entre Dioses y Monstruos
Season 2 Episode 1
22 March 2023
Los Peones del Rey
Season 2 Episode 2
22 March 2023
Un Plan
Season 2 Episode 3
22 March 2023
Violencia Divina
Season 2 Episode 4
22 March 2023
La Suma del Poder
Season 2 Episode 5
22 March 2023
La Hora Novena
Season 2 Episode 6
22 March 2023
