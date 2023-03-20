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Любовные истории красавчиков-ученых 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовные истории красавчиков-ученых
Киноафиша Сериалы Любовные истории красавчиков-ученых Сезоны Сезон 1

Kkotseonbi yeolaesa
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовные истории красавчиков-ученых»

В 1 сезоне сериала «Любовные истории красавчиков-ученых» события разворачиваются в популярном пансионате для богатых отдыхающих «Гостевой летний дворец». Здесь проводят свои отпуска сливки корейского общества – обеспеченные и знаменитые люди. Но однажды в одном из номеров пансиона происходит необъяснимое трагическое событие. Молодой Ли Соль бесследно исчезает из комнаты, и найти его не удается ни полиции, ни соседям, ни хозяевам отеля. Проходит 13 лет, и это событие неожиданно напоминает о себе. Постояльцы оказываются наедине с этой тайной, чтобы разгадать ее и отыскать пропавшего.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовные истории красавчиков-ученых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 мая 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 мая 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 мая 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 мая 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 мая 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 мая 2023
График выхода всех сериалов
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