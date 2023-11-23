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Загадай любовь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Загадай любовь
Киноафиша Сериалы Загадай любовь Сезоны Сезон 1

Загадай любовь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадай любовь»

В 1 сезоне сериала «Загадай любовь» нескольких старшеклассников ожидают удивительные приключения прямо в канун Нового года. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Наташа. Она вместе с другими школьниками собирается провести зимние каникулы на отличном горнолыжном курорте и как следует повеселиться. Девушка хочет провести Новый год с парнем своей мечты. Не имеет значения, что объект обожания Наташи даже не догадывается пока о том, что она к нему чувствует. Создается ощущение, что никто и ничто не может испортить торжество ребятам, однако происходит непредвиденное...

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Список серий 1-го сезона сериала «Загадай любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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