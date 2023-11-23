В 1 сезоне сериала «Загадай любовь» нескольких старшеклассников ожидают удивительные приключения прямо в канун Нового года. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Наташа. Она вместе с другими школьниками собирается провести зимние каникулы на отличном горнолыжном курорте и как следует повеселиться. Девушка хочет провести Новый год с парнем своей мечты. Не имеет значения, что объект обожания Наташи даже не догадывается пока о том, что она к нему чувствует. Создается ощущение, что никто и ничто не может испортить торжество ребятам, однако происходит непредвиденное...