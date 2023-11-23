Menu
Zagaday lyubov season 1 watch online

Zagaday lyubov season 1 poster
Загадай любовь

Загадай любовь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zagaday lyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Загадай любовь» нескольких старшеклассников ожидают удивительные приключения прямо в канун Нового года. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Наташа. Она вместе с другими школьниками собирается провести зимние каникулы на отличном горнолыжном курорте и как следует повеселиться. Девушка хочет провести Новый год с парнем своей мечты. Не имеет значения, что объект обожания Наташи даже не догадывается пока о том, что она к нему чувствует. Создается ощущение, что никто и ничто не может испортить торжество ребятам, однако происходит непредвиденное...

Series rating

8.1
Rate 18 votes
"Zagaday lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 December 2023
