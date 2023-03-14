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Словно не было разлуки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Словно не было разлуки
Киноафиша Сериалы Словно не было разлуки Сезоны Сезон 1

Словно не было разлуки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Словно не было разлуки»

В 1 сезоне сериала «Словно не было разлуки» Элла и Игорь поженились по большой любви много лет назад. После того как их дочь Даша выросла и поступила в университет, герои поняли, что их больше ничего не связывает и развелись. Элла начала встречаться с коллегой Олегом, а Игорь сделал предложение руки и сердца своей секретарше Юле. Однако Даша так и не смогла принять выбор родителей. Она уверена, что они все еще любят друг друга. Кроме того, девушка считает, что новые избранники не подходят ее родителям. Даша решает во что бы то ни стало помирить отца с матерью и заставить их чувства друг к другу вспыхнуть с новой силой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Словно не было разлуки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2023
График выхода всех сериалов
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