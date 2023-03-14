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Словно не было разлуки (2023 - 2023)

Словно не было разлуки 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Много лет назад Элла и Игорь были счастливы и вместе воспитывали дочь Дашу. Но невнимательность Игоря привела к семейному кризису и разводу. Дочь главных героев выросла и уехала учиться, Элла в первый раз за долгое время решила наладить свою личную жизнь и стала встречаться с коллегой-доктором Олегом. Тем временем Игорь решил жениться на своей секретарше Юле, из-за которой, по мнению Эллы, они и разошлись. Даша так и не смогла смириться с разрывом родителей. Она готова на все, чтобы помирить их...

В ролях
В ролях
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Ольга Белинская
Ольга Белинская
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Елена Лагута
Наталия Санько
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Словно не было разлуки»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Словно не было разлуки - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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