Много лет назад Элла и Игорь были счастливы и вместе воспитывали дочь Дашу. Но невнимательность Игоря привела к семейному кризису и разводу. Дочь главных героев выросла и уехала учиться, Элла в первый раз за долгое время решила наладить свою личную жизнь и стала встречаться с коллегой-доктором Олегом. Тем временем Игорь решил жениться на своей секретарше Юле, из-за которой, по мнению Эллы, они и разошлись. Даша так и не смогла смириться с разрывом родителей. Она готова на все, чтобы помирить их...