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Поздние цветы 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поздние цветы
Киноафиша Сериалы Поздние цветы Сезоны Сезон 1

Поздние цветы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поздние цветы»

Счастье Веры рушится в один миг – когда любимый муж после долгих лет брака уходит к молодой любовнице. Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в отчаяние и не знает, как дальше жить. Но судьба преподносит Вере неожиданный подарок: знакомство с Сергеем – вдовцом, летчиком и галантным мужчиной. Между героями с первой встречи возникает симпатия. Но на пути отношений стоит немало препятствий. Опасная работа Сергея преподнесет недобрые сюрпризы. К тому же, на сердце завидного жениха давно претендует его старая подруга, готовая бороться за свою любовь...

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Поздние цветы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2015
График выхода всех сериалов
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