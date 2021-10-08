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Киберсталкер 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Киберсталкер
Киноафиша Сериалы Киберсталкер Сезоны Сезон 2

Stalk 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Киберсталкер»

Во 2 сезоне сериала «Киберсталкер» высшая инженерная школа склоняется к ногам Лукаса. Теперь юного гения называют не иначе как Люкс, а слава о его уникальных хакерских способностях расходится по всему университету. У героя есть компромат на каждого из своих однокурсников, включая любимую девушку. Но приносит ли ему счастье такая безграничная власть? Самые популярные парни называют его своим другом, а та, по кому он страдал столько времени, согласна на отношения. Однако Люкс понимает, что это – лишь страх, а не искреннее уважение. Кроме того, международные спецслужбы проявляют интерес к юному программисту.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Киберсталкер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
8 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
8 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
8 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
8 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
8 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
8 октября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
8 октября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 октября 2021
График выхода всех сериалов
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