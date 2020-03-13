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Киберсталкер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Киберсталкер
Киноафиша Сериалы Киберсталкер Сезоны Сезон 1

Stalk 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Киберсталкер»

В 1 сезоне сериала «Киберсталкер» выпускник французской старшей школы Лукас, также известный под ником Люкс, имеет все шансы стать гениальным программистом и хакером. Он может в два счета взломать любую систему, за что его принимают в лучший инженерный университет мира. Казалось бы, мечта исполнена – и теперь восемнадцатилетний гений может наслаждаться жизнью. Однако в своей группе он оказывается белой вороной, ведь остальные студенты курса – наследники богатых и влиятельных семей. Любимая девушка не отвечает Люксу взаимностью, а однокурсники над ним издеваются. Герой решает воздействовать на них своими хакерскими методами.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Киберсталкер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2020
График выхода всех сериалов
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