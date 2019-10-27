Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кровавый след 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кровавый след
Киноафиша Сериалы Кровавый след Сезоны Сезон 1

Trackers 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровавый след»

В 1 сезоне сериала «Кровавый след» в центре событий оказывается немолодой темнокожий мужчина по имени Леммер. Он живет в Южно-Африканской Республике и пытается избавиться от последствий своих неправильных решений. Когда-то он сотрудничал с преступной группировкой, но теперь с криминальным прошлым покончено, а герой работает телохранителем. Он мечтает навсегда сложить оружие, обзавестись семьей и стать фермером. Но преступный мир не отпускает своих детей так просто. Во время рабочего задания Леммер сталкивается с контрабандистами, промышляющими редкими черными единорогами.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кровавый след» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2019
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше