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Постер к сериалу Кровавый след
Постер к сериалу Кровавый след
Постер к сериалу Кровавый след
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Кровавый след

Кровавый след (2019 - 2019)

Trackers 18+
Год выпуска 2019
Страна ЮАР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал M-Net
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Кровавый след» – это южноафриканский криминальный триллер о международных террористах и охоте на носорогов. Леммер – бывший преступник, ныне зарабатывающий трудом телохранителя у богатого человека. Он мечтает отделаться от старых долгов и зажить спокойной жизнью где-нибудь в провинции. Однако волей судьбы он оказывается втянут в очередную аферу. Контрабандисты, убивающие редких черных носорогов, прихватывают его с собой в качестве заложника, но на их пути встают еще более опасные террористы.

Кровавый след - русскоязычный трейлер
Кровавый след
русскоязычный трейлер
В ролях
В ролях
Эд Стоппард
Эд Стоппард
Сэнди Шульц
Джеймс Александр
Джеймс Александр
Роланда Маре
Тапело Мокоэна
Трикс Вивье
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровавый след - Сезон 1 Сезон 1
2019, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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