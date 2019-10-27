Сериал «Кровавый след» – это южноафриканский криминальный триллер о международных террористах и охоте на носорогов. Леммер – бывший преступник, ныне зарабатывающий трудом телохранителя у богатого человека. Он мечтает отделаться от старых долгов и зажить спокойной жизнью где-нибудь в провинции. Однако волей судьбы он оказывается втянут в очередную аферу. Контрабандисты, убивающие редких черных носорогов, прихватывают его с собой в качестве заложника, но на их пути встают еще более опасные террористы.