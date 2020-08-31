Сериал «Любите ли вы Брамса?» – это южнокорейская музыкальная мелодрама о студентах престижного музыкального университета. 29-летняя Сон А разочаровывается в своей скучной серой жизни и решает повторно поступить в колледж – на сей раз по призванию, а не по настоянию родителей. Она учится играть на скрипке. Ей приходится тяжело, чем более молодым студентам, ведь она занялась музыкой в куда более зрелом возрасте. И все же ей удается получить предложение о летней стажировке от Культурного фонда Кенхуна.