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Постер к сериалу Любите ли вы Брамса?
Постер к сериалу Любите ли вы Брамса?
30 дней бесплатно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
30 дней бесплатно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Любите ли вы Брамса?

Любите ли вы Брамса? (2020 - 2020)

Beuramseureul Joahaseyo 16+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

Сериал «Любите ли вы Брамса?» – это южнокорейская музыкальная мелодрама о студентах престижного музыкального университета. 29-летняя Сон А разочаровывается в своей скучной серой жизни и решает повторно поступить в колледж – на сей раз по призванию, а не по настоянию родителей. Она учится играть на скрипке. Ей приходится тяжело, чем более молодым студентам, ведь она занялась музыкой в куда более зрелом возрасте. И все же ей удается получить предложение о летней стажировке от Культурного фонда Кенхуна.

В ролях
В ролях
Киль Хэ-ён
Ли Джи-вон
Пэк Чи-вон
Пак Ын-бин
Чхве Дэ-хун
Ким Мин-джэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любите ли вы Брамса? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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