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Любите ли вы Брамса? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любите ли вы Брамса?
Киноафиша Сериалы Любите ли вы Брамса? Сезоны Сезон 1

Beuramseureul Joahaseyo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любите ли вы Брамса?»

В 1 сезоне сериала «Любите ли вы Брамса?» на вступительный экзамен в музыкальный университет Кенхуна приходит одаренная скрипачка Сон А. Жюри оценивает ее по достоинству и принимает на стипендию. Есть лишь одна проблема: девушке уже 29 лет, она гораздо старше всех будущих однокурсников, поэтому ей придется куда тяжелее. Всю предыдущую жизнь она занималась нелюбимым делом и лишь в преддверии тридцатилетия решилась изменить свою жизнь. На экзамене она знакомится с пианистом Джун Енгом, который претендует на ту же стипендию. Теперь этот парень попадается ей везде, куда бы она ни пошла.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любите ли вы Брамса?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 сентября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 октября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 октября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 октября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 октября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 октября 2020
График выхода всех сериалов
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