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Самогонщицы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самогонщицы
Киноафиша Сериалы Самогонщицы Сезоны Сезон 1

Самогонщицы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самогонщицы»

В 1 сезоне сериала «Самогонщицы» Аня Карпухина работает на ликеро-водочном заводе. Однажды она решает сама изготовить водку, за что получает огромный штраф, после чего ее увольняют. Девушка при содействии двух подруг решает продавать свою продукцию. Директор завода Игорь Проскудин, циничный бизнесмен из Москвы, узнает, что в городе из-под полы продают потрясающую водку. Он хочет проучить «самогонщиков», но влюбляется в Аню, которую его усилиями к этому времени уже арестовали. В романтической истории принимают активное участие преданные подруги, пьющие сотрудники правоохранительных органов и коррумпированные госслужащие.

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Список серий 1-го сезона сериала «Самогонщицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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