В центре событий оказывается Аня Карпухина, технолог небольшого ликеро-водочного завода в провинции. Ее не устраивает качество продукции, и девушка своими силами изготавливает партию спиртного дедовским методом, за что получает штраф на 1 000 000 рублей. Чтобы оплатить его, Аня с помощью двух подруг принимает решение продать 2000 бутылок «самопальной» водки. Причина всех проблем Ани – молодой генеральный директор завода Игорь Проскудин, высокомерный предприниматель из столицы, который влюбляется в Аню...