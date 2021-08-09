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Киноафиша Сериалы Самогонщицы

Самогонщицы (2021 - 2021)

Самогонщицы 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 11 минут
Стрим-сервис Epic Media
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 50 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается Аня Карпухина, технолог небольшого ликеро-водочного завода в провинции. Ее не устраивает качество продукции, и девушка своими силами изготавливает партию спиртного дедовским методом, за что получает штраф на 1 000 000 рублей. Чтобы оплатить его, Аня с помощью двух подруг принимает решение продать 2000 бутылок «самопальной» водки. Причина всех проблем Ани – молодой генеральный директор завода Игорь Проскудин, высокомерный предприниматель из столицы, который влюбляется в Аню...

В ролях
В ролях
Максим Битюков
Максим Битюков
Эрик Бигуля
Эрик Бигуля
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Антон Афанасьев
Антон Афанасьев
Янина Соколовская
Екатерина Дубакина
Екатерина Дубакина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самогонщицы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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