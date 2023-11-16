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Скрабленды 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скрабленды
Киноафиша Сериалы Скрабленды Сезоны Сезон 1

Scrublands
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скрабленды»

В 1 сезоне сериала Scrublands события разворачиваются в маленьком городе под названием Риверсенд. Однажды обаятельный молодой священнослужитель неожиданно начинает палить по своим прихожанам, убив пять человек. Через год после катастрофы репортер Мартин Скарсден приезжает в эти края, чтобы написать то, что должно было стать простым очерком, посвященным годовщине трагедии. Когда профессиональные инстинкты героя срабатывают, он копает глубже. Ранее утвержденный план материала начинает разваливаться, и Мартин попадает в западню. Ему предстоит гонка не на жизнь, а на смерть, чтобы раскрыть правду об этом загадочном деле.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Скрабленды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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