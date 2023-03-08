Однажды Вера потеряла работу, которая позволяла ей помогать маме и младшим сестрам. Ей пришлось переехать в Москву и устроиться уборщицей в студию знаменитого фотографа Геннадия Арбенина. Тот начал приставать к Вере и, совершив несколько благородных поступков, добился ее внимания. У пары начались отношения. Вскоре Геннадий почувствовал, что стал по-настоящему влюбляться в Веру. Она была совсем не похожа на столичных пассий, с которыми он встречался раньше. Испугавшись своих эмоций, Геннадий бросил ее...