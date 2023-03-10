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Побег в неизвестность 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Побег в неизвестность
Киноафиша Сериалы Побег в неизвестность Сезоны Сезон 1

Побег в неизвестность 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Побег в неизвестность»

В 1 сезоне сериала «Побег в неизвестность» Даша несчастна со своим супругом, который издевается над ней и над маленьким сыном Костей. При этом мужчина полностью финансово зависит от ребенка, поскольку именно он унаследовал состояние после гибели своей биологической матери и дедушки. Однажды Даша и Костик оказываются жертвами автокатастрофы. Автомобиль утонул, после чего женщину и ребенка все стали считать погибшими. Однако героям удалось выжить. Даша принимает решение воспользоваться ситуацией, чтобы убежать, поскольку находиться в доме ее мужа небезопасно. Подруга советует Даше вместе с мальчиком отправиться в провинцию...

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Список серий 1-го сезона сериала «Побег в неизвестность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2023
График выхода всех сериалов
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