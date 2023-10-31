Меню
Четвертый - 2023, 1 сезон

Четвертый
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Четвертый»

В 1 сезоне сериала «Четвертый» Северная столица славится атмосферой мистицизма и таинственными легендами. Есть в городе один многоэтажный дом, который местные стараются обходить стороной. Жильцы многоэтажки так боятся злых сил, которое водятся на четвертом этаже этого дома, что даже решили выломать кнопку 4 в лифте. Спокойная жизнь жильцов навсегда рушится, когда три молодых человека, решившие прославиться и поймать хайп на мифах о загадочном 4-м этаже, распечатывают его, чтобы провести там стрим. Парни зря ввязались в эту авантюру. Их решение привело к необратимым последствиям.

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 11 голосов
Список серий сериала Четвертый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дом
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2023
Тимошка
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2023
Девятый день
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2023
Колыбельная
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2023
Тук-тук
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2023
28-48
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2023
Четвёртый
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2023
Триада
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2023
Напиши Маре
Сезон 1 Серия 9
31 октября 2023
