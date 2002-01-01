Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Возвращение блудного попугая 1984 - 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение блудного попугая
Киноафиша Сериалы Возвращение блудного попугая Сезоны Сезон 1

Возвращение блудного попугая 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение блудного попугая»

В 1 сезоне сериала «Возвращение блудного попугая» в обычной городской квартире живет мальчик по имени Вовка со своей семьей. Он ходит в школу и рисует, а еще у него есть любимый питомец и лучший друг – попугай Кеша. Это очень веселая, говорливая птица с не самым простым характером. Иннокентий считает себя лучшим на свете собеседником и требует, чтобы Вовка уделял ему все свое свободное время. Но однажды мальчик отказывается с ним играть, так как должен сделать уроки. Обидевшись на друга, Кеша решает уйти из дома «на вольные хлеба». Однако внешний мир оказывается не таким приветливым, как представлял себе попугай.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение блудного попугая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение блудного попугая
Сезон 1 Серия 1
7 октября 1984
Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 1987
Возвращение блудного попугая (третий выпуск)
Сезон 1 Серия 3
7 октября 1988
Утро попугая Кеши
Сезон 1 Серия 4
1 января 2002
Новые приключения попугая Кеши
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2005
Попугай кеша и чудовище
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2006
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше