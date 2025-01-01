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Возвращение блудного попугая
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Возвращение блудного попугая, список сезонов
Возвращение блудного попугая
0+
Год выпуска
1984
Страна
СССР
Эпизод длится
15 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Возвращение блудного попугая»
Сезон 1
6 эпизодов
7 октября 1984 - 23 апреля 2006
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