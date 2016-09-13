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Соната тишины 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соната тишины
Киноафиша Сериалы Соната тишины Сезоны Сезон 1

La Sonata del Silencio 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 9
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соната тишины»

В 1 сезоне сериала «Соната тишины» события происходят в Мадриде после Гражданской войны. Интеллигентная супруга врача из бедной семьи Марта всеми силами старается заботиться о своем больном муже и дочери. Женщина сталкивается с ограничениями и несовершенством франкистского общества. Марта чудесно играет на пианино и владеет тремя языками, но это мало помогает ей выбраться из нищеты. К потрясениям двадцатого столетия прибавилась личная драма – задержание супруга. Он приезжает домой с пневмонией. Марта готова взяться на любую работу, чтобы прокормить семью. Она устраивается ассистенткой к бизнесвумен...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Соната тишины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Марта Marta
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2016
Елена Elena
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2016
Роберта Roberta
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2016
Вертудитас Virtuditas
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2016
Фермина Fermina
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2016
Хулита Julia
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2016
Рафаэль Rafael
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2016
Антонио Antonio
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2016
Марта и Елена Marta y Elena
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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