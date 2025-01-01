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Постер сериала Соната тишины
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Соната тишины, список сезонов

La Sonata del Silencio 16+
Год выпуска 2016
Страна Испания
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал TVE

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Соната тишины»
Соната тишины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 13 сентября 2016 - 8 ноября 2016
 
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