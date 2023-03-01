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Киноафиша Новости Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид»

Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид»

1 марта 2023 16:30
Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид»

Шоу представляет собой ревью невероятного сезона 2021/2022, навсегда вошедшем в историю как один из главных триумфов клуба.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер документального сериала «Реал Мадрид»: Вместе до конца» (Real Madrid: Until The End), посвященного легендарному одноименному испанскому футбольному клубу. В проморолике проект презентует зрителям Дэвид Бекхэм, некогда и сам игравший за «Реал Мадрид».

Стрехсерийный фильм посвящен сезону 2021/2022. Согласно официальному логлайну, зрители увидят, как «члены команды, подпитываемые любовью своих болельщиков, бросили вызов разногласиям и скептицизму. Они прошли тяжелый путь к одному из самых запоминающихся результатов в истории футбола, кульминацией которого стала рекордная 14-я победа в Лиге чемпионов».

В трейлере Бекхэм вновь подчеркивает беспрецедентность тех побед «Реала»:

«Путь к 14-му титулу был сложен как никогда. Многие сомневались в возможности победы клуба, но только не этот тренер, не эти игроки и уж точно не эти болельщики. Это не обычный клуб. Это «Реал Мадрид».

Продюсерами проекта выступают Дэвид Кинтана, Вирджиния Асеро, Камила Родригес Бохоркес, Хорхе Кабрера и представители «Реала Мадрид».

Премьера мини-сериала «Реал Мадрид»: Вместе до конца» состоится на Apple TV+ 10 марта.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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