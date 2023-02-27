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Блондинка и брюнетка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Блондинка и брюнетка
Киноафиша Сериалы Блондинка и брюнетка Сезоны Сезон 1

Блондинка и брюнетка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Блондинка и брюнетка»

В 1 сезоне сериала «Блондинка и брюнетка» зубной врач Ольга Журавлева на протяжении нескольких лет встречается с мужчиной, у которого есть жена. Наконец ей становится известно, что он собирается развестись. Однако радость Оли длится недолго. Молодая женщина узнает, что ее любовник отдал предпочтение не ей, серьезной брюнетке, которая владеет собственной частной клиникой, а молодой беспечной блондинке. Олина подруга Марина решает, что той срочно нужно найти подходящего ухажера. И таким оказывается появившийся на горизонте архитектор Борис Закревский, которого Марина недавно приняла на работу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Блондинка и брюнетка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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