Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Проблемы первого мира 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Проблемы первого мира
Киноафиша Сериалы Проблемы первого мира Сезоны Сезон 1

Проблемы первого мира 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проблемы первого мира»

В 1 сезоне сериала «Проблемы первого мира» авторы разбираются с тем, что стало причиной самых заметных социальных и культурных явлений развитых стран. Эксперты исследуют такие важные темы, как проблема расового неприятия, культура отмены и другие изъяны мироустройства, с которыми каждый день сталкиваются Соединенные Штаты Америки и европейские государства. В самых богатых и влиятельных странах планеты немало проблем. Запад захлестнули социальные противоречия. Что делать с мигрантами? Почему вновь начинают обретать популярность ультраправые идеи? На эти вопросы пытаются ответить авторы документального проекта.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Проблемы первого мира» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше