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Киноафиша Сериалы Проблемы первого мира

Проблемы первого мира (2023 - …)

Проблемы первого мира 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 55 минут
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О чем сериал

Документальный проект затронет важные социальные и культурные феномены западных государств. Тридцать лет назад завершилась холодная война. Футурологи считали тот период «концом истории»: они были убеждены, что западным странам удастся сплотить мировую общественность, навсегда искоренив войны, а также одержав победу над бедностью, голодом и болезнями. Однако их предсказания сбылись лишь наполовину. Создатели проекта разбираются, что послужило побочным результатом гуманистических концепций современного мира.

Проблемы первого мира - трейлер
Проблемы первого мира
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Проблемы первого мира»
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Проблемы первого мира - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
 
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