Документальный проект затронет важные социальные и культурные феномены западных государств. Тридцать лет назад завершилась холодная война. Футурологи считали тот период «концом истории»: они были убеждены, что западным странам удастся сплотить мировую общественность, навсегда искоренив войны, а также одержав победу над бедностью, голодом и болезнями. Однако их предсказания сбылись лишь наполовину. Создатели проекта разбираются, что послужило побочным результатом гуманистических концепций современного мира.