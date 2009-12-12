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Кровь не вода 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровь не вода
Киноафиша Сериалы Кровь не вода Сезоны Сезон 1

Кровь не вода 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровь не вода»

В 1-м сезоне сериала «Кровь не вода» Аня никогда не была дружна со своей родной сестрой Машей. Их отношения окончательно испортились после того, как Маша увела любимого мужчину Ани. Героиня оказалась у разбитого корыта, но смогла справиться с депрессией и пойти дальше. Тем временем внезапно объявился ее отец. В качестве извинений за прошлое он оставил дочери наследство. Чтобы получить его, Ане пришлось сражаться за себя и свои права. В жизни Маши в это время тоже не все ладится. Юрий бросил ее и решил попытаться снова добиться расположения Ани после того, как узнал о наследстве. В первый раз в жизни Маша осталась наедине со своими проблемами.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кровь не вода» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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