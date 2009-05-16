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Деревенский романс 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Деревенский романс
Киноафиша Сериалы Деревенский романс Сезоны Сезон 1

Деревенский романс 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Деревенский романс»

В 1-м сезоне сериала «Деревенский романс» милая и добрая девушка Катя живет в поселке Веселово и работает в школе. Она готовится выйти замуж за волевого и решительного мужчину, который собирается стать депутатом. Когда Катя узнает, что ее родная сестра умерла, а ее сын остался сиротой, она забирает мальчика к себе. Андрей не поддерживает ее решения, не скрывая пренебрежительного отношения ни от Кати, ни от ребенка. Он просит Катю отказаться от Леши, а затем, решив воспользоваться своим служебным положением, начинает воздействовать на невесту иначе. Накануне Нового года Алеша пропадает. Катя волнуется за мальчика и обращается в милицию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Деревенский романс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2009
График выхода всех сериалов
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