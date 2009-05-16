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Киноафиша Сериалы Деревенский романс

Деревенский романс (2009 - 2009)

Деревенский романс 16+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Добрая и кроткая девушка Катя работает учителем в школе в деревне Веселово. В скором времени любимица сельских ребятишек планирует стать женой депутата районного совета Андрея, волевого и целеустремленного человека. Катя решает пригласить на свадьбу родную сестру, с которой, так уж вышло, она много лет не поддерживала связь. Но этой встрече не суждено произойти. Выясняется, что забытая родственница давно умерла, но у нее остался сын Алеша, которому теперь 7 лет. Его отец Василий отбывает наказание в тюрьме, поэтому фактически мальчик брошен на произвол судьбы.

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Дмитрий Персин
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Александр Данильченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Деревенский романс - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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