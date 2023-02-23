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С днем рождения, Вика! 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С днем рождения, Вика!
Киноафиша Сериалы С днем рождения, Вика! Сезоны Сезон 1

С днем рождения, Вика! 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «С днем рождения, Вика!»

В 1 сезоне сериала «С днем рождения, Вика!» Виктория была слишком поглощена своей работой, чтобы уделять время семье. К сожалению, женщина слишком поздно смогла осознать это, а именно – после смерти. Главная героиня угодила в автокатастрофу и впала в кому. Но судьба предоставила Вике еще один шанс. Став «привидением», она осознала, что все члены ее семьи несчастны: дочь-студентку окучивает взрослый мужчина, на сына давят рэкетиры в школе, супруг забыл о любви и ласке. Пребывая на грани жизни и смерти, Вика осознает, что у нее есть совсем немного времени, чтобы разобраться со всем этим.

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Список серий 1-го сезона сериала «С днем рождения, Вика!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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