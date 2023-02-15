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В первый раз 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В первый раз
Киноафиша Сериалы В первый раз Сезоны Сезон 1

La primera vez
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «В первый раз»

В 1 сезоне сериала «В первый раз» в частную школу-интернат поступает таинственная девочка-подросток. Проблема заключается в том, что события разворачиваются в Колумбии в 1970-е годы. В это время женское образование в стране довольно ограничено и не вполне принято обществом. До появления этой студентки школа предназначалась исключительно для молодых людей. Однако героиня сдала экзамены лучше всех и устроила много шума, поэтому отправить ее домой руководство учебного заведения уже не может. Что ж, юной бунтарке выделяют комнату. Теперь она должна учиться наравне с парнями, что не мешает ей разбивать им сердца.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала В первый раз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Листрата Lisístrata
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
Дама камелий La dama de las camelias
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Портрет юного художника Retrato del artista adolescente
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Собственная комната Una habitación propia
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2023
Алая буква La letra escarlata
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2023
Сиддхартха Siddhartha
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2023
Тесс д'Эрбервиль Tess d'Urbervilles
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2023
Любовные печали юного Вертера Las penas de amor del joven Werther
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2023
Так говорил Заратустра Así habló Zaratustra
Сезон 1 Серия 9
15 февраля 2023
Учение дона Хуана Las enseñanzas de don Juan
Сезон 1 Серия 10
15 февраля 2023
Из глубин De profundis
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2023
Асфальтовые джунгли Jungla de asfalto
Сезон 1 Серия 12
15 февраля 2023
Над пропастью во ржи El guardián entre el centeno
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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