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Причал любви и надежды 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Причал любви и надежды
Киноафиша Сериалы Причал любви и надежды Сезоны Сезон 1

Причал любви и надежды 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Причал любви и надежды»

В 1-м сезоне сериала «Причал любви и надежды» Любовь Ковригина кажется счастливой женщиной и любящей супругой. Вместе с мужем она воспитала взрослую дочь, которая теперь живет и учится в столице. А сама Люба работает медсестрой и ведет хозяйство. Но на самом деле она уже давно не чувствует себя на своем месте. Некогда любимый муж давно отдалился и практически с ней не общается, а работа не дает никаких перспектив. Когда Люба наконец застает благоверного с молодой любовницей, она принимает важное решение. Теперь она не будет притворяться и изменит свою судьбу так, как хочется ей самой. Женщина собирает вещи и перебирается в новый город.

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Список серий 1-го сезона сериала «Причал любви и надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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