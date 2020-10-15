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Дорогая мама 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дорогая мама
Киноафиша Сериалы Дорогая мама Сезоны Сезон 1

Lieve mama 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорогая мама»

В 1-м сезоне сериала «Дорогая мама» Хелен и Вернер женаты уже больше двух десятков лет. Он имеет свой бизнес в гостиничной сфере, а она подрабатывает медсестрой и растит детей. Младшему из них тринадцать, а старшему – семнадцать лет. Хелен кажется образцовой женой и матерью, а ее жизнь – ожившей картинкой с рекламы кукурузных хлопьев. Есть лишь одна проблема: между ней и мужем несколько поубавилось страсти. Недостаток острых ощущений в этой семье с лихвой восполняется, когда два юных преступника решают ограбить дом. Ральф и Брайан врываются с оружием средь бела дня, даже не подозревая, на что способен материнский инстинкт Хелен.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дорогая мама» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2020
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2020
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2020
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2020
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2020
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2020
График выхода всех сериалов
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