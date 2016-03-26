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Листмейстер 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Листмейстер
Киноафиша Сериалы Листмейстер Сезоны Сезон 1

Peiji Teoneo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Листмейстер»

В 1-м сезоне сериала «Листмейстер» молодая и очень талантливая девушка Ю-cыль посвящает всю свою жизнь музыкальной карьере. Она дни и ночи напролет не отходит от пианино, поступает в престижную школу искусств, выигрывает десятки международных конкурсов. Однако в глубине души героиня понимает, что вся эта жизнь – мечта ее матери, которая пытается реализоваться через нее, а не ее самой. Все переворачивается, когда Ю-cыль попадает в автокатастрофу. Поломанные пальцы ставят крест на ее карьере великой пианистки, а заодно и на мире в ее семье. Но поблизости находится один человек, которому удается по-настоящему поддержать девушку.

 

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Листмейстер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тот, кто получил дар свыше The One Who Received the Gift from Above
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2016
Тот, кто строит настоящую дружбу The One Who Builds Real Friendship
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2016
Давайте все споем песни радости Let Us All Sing Songs of Joy
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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