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Найди меня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Найди меня
Киноафиша Сериалы Найди меня Сезоны Сезон 1

Sose me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Найди меня»

В 1-м сезоне сериала «Найди меня» молодая художница Никола Помпано навсегда оставляет за спиной родной город, чтобы достичь высот в столице. Она клянется себе никогда больше не возвращаться в это богом забытое место, и ей действительно удается построить карьеру. Теперь она – успешная резчица по дереву, чьи работы неплохо продаются. Но ей приходится нарушить клятву: отец умер, и его необходимо похоронить. К сожалению, поездка на родину затягивается, когда родная сестра Николы по имени Альцестис внезапно пропадает. А на следующий день полиция обнаруживает тело… вот только принадлежит оно не исчезнувшей, а незнакомке ее возраста.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Найди меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2023
График выхода всех сериалов
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