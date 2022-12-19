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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Найди меня

Найди меня (2022 - …)

Sose me 18+
Год выпуска 2022
Страна Греция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ΑΝΤ1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Художник по дереву Николь давно покинула родительский дом, но вынуждена вернуться на похороны отца. Однако тихий городок взбудоражен ужасными событиями — в округе действует маньяк, который убивает женщин и вырезает им глаза. Детектив Деспина Лукидис проводит допросы, но горожане не спешат делиться информацией. В это же время пропадает младшая сестра Николь. Опасаясь, что девушка стала жертвой серийного убийцы, героиня начинает самостоятельное расследование и понимает, что любой житель может оказаться преступником.
 

Найди меня - трейлер
Найди меня
трейлер
В ролях
В ролях
Данай Скиади
Елена Мавриду
Евангелия Адреадаки
Павлос Оркопулос
Никос Георгакис
Эктор Лиатсос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Найди меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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