Художник по дереву Николь давно покинула родительский дом, но вынуждена вернуться на похороны отца. Однако тихий городок взбудоражен ужасными событиями — в округе действует маньяк, который убивает женщин и вырезает им глаза. Детектив Деспина Лукидис проводит допросы, но горожане не спешат делиться информацией. В это же время пропадает младшая сестра Николь. Опасаясь, что девушка стала жертвой серийного убийцы, героиня начинает самостоятельное расследование и понимает, что любой житель может оказаться преступником.

