Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kai duan season 1 watch online

Kai duan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kai duan Seasons Season 1

Kai duan 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Kai duan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Начало» Ли Ши Цин учится в университете и сегодня по обыкновению опаздывает на занятия. Сяо Хэ Юнь разрабатывает дизайн персонажей и локаций для компьютерных игр, он торопится на важную деловую встречу. Оба героя, прежде незнакомые между собой, в последний момент перед отбытием садятся в один и тот же автобус… и оба погибают в результате теракта вместе с остальными пассажирами. Каково же оказывается их удивление, когда после взрыва… день для них начинается снова! Вскоре они понимают, что, кроме них, никто не помнит о трагедии. А они вынуждены проживать ее, пока не сумеют предотвратить.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kai duan" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 January 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 January 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 January 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 January 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 January 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 January 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 January 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
19 January 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
25 January 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more