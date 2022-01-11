В 1-м сезоне сериала «Начало» Ли Ши Цин учится в университете и сегодня по обыкновению опаздывает на занятия. Сяо Хэ Юнь разрабатывает дизайн персонажей и локаций для компьютерных игр, он торопится на важную деловую встречу. Оба героя, прежде незнакомые между собой, в последний момент перед отбытием садятся в один и тот же автобус… и оба погибают в результате теракта вместе с остальными пассажирами. Каково же оказывается их удивление, когда после взрыва… день для них начинается снова! Вскоре они понимают, что, кроме них, никто не помнит о трагедии. А они вынуждены проживать ее, пока не сумеют предотвратить.