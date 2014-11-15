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Когда наступит рассвет 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда наступит рассвет
Киноафиша Сериалы Когда наступит рассвет Сезоны Сезон 1

Когда наступит рассвет 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда наступит рассвет»

В 1 сезоне сериала «Когда наступит рассвет» в обычной российской квартире живут бок о бок две красивые, умные и талантливые женщины-блондинки. Софию и Дарью легко можно принять за сестер, но на самом деле они – молодая мать и быстро повзрослевшая дочь. В их маленьком мирке никогда не было мужчин: София вырастила дочку своими силами, без чьей-либо помощи. Но такое воспитание привело к некоторым последствиям. Даша стала эгоисткой, ревнующей маму ко всем вокруг и обижающейся, даже когда та задерживается на работе. В какой же ярости оказывается девушка, когда мать решает заняться личной жизнью и приводит в дом мужчину…

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Список серий 1-го сезона сериала «Когда наступит рассвет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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