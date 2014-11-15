«Когда наступит рассвет» – это российский мелодраматический сериал о непростой судьбе двух женщин. София одна растит дочку Дарью. Они живут душа в душу, но в их доме нет мужчины, а значит, нет никакой поддержки. София постоянно работает, чтобы обеспечить потребности взрослеющей красавицы-дочки. Но Даша расстраивается, что мама редко бывает дома и почти не проводит с ней время. Все становится еще сложнее, когда женщина влюбляется. В накаляющейся обстановке она должна выбирать между дочерью и мужчиной.