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Киноафиша Сериалы Когда наступит рассвет

Когда наступит рассвет (2014 - 2014)

Когда наступит рассвет 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Когда наступит рассвет» – это российский мелодраматический сериал о непростой судьбе двух женщин. София одна растит дочку Дарью. Они живут душа в душу, но в их доме нет мужчины, а значит, нет никакой поддержки. София постоянно работает, чтобы обеспечить потребности взрослеющей красавицы-дочки. Но Даша расстраивается, что мама редко бывает дома и почти не проводит с ней время. Все становится еще сложнее, когда женщина влюбляется. В накаляющейся обстановке она должна выбирать между дочерью и мужчиной.

В ролях
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Леонид Громов
Леонид Громов
Ольга Матешко
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Владимир Горянский
Анна Кошмал
Анна Кошмал
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когда наступит рассвет - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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