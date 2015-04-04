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Лабиринты судьбы 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лабиринты судьбы
Киноафиша Сериалы Лабиринты судьбы Сезоны Сезон 1

Лабиринты судьбы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лабиринты судьбы»

В 1 сезоне сериала «Лабиринты судьбы» Паша Пронин и Света Никитина – соседи. Их семьи живут в расположенных рядом небольших домиках в частном массиве. Детство ребят похоже на сказку: целыми днями они бегают на свежем воздухе и крепко дружат. Одиннадцатилетний Пашка всем на зависть защищает и провожает до дома шестилетнюю Светку. Их родители тоже дружат и даже шутят, что однажды дети поженятся. Но у судьбы свои планы. Авария уносит жизни обоих родителей. У Паши, к счастью, обнаруживается пожилая бабушка, которая может взять его на воспитание. А вот у Светы нет никого, и она оказывается в детском доме.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лабиринты судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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