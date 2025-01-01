Меню
Департамент , 1 сезон

The Department
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Департамент»

В 1 сезоне сериала «Департамент» действие разворачивается вокруг сотрудников спецслужб. Они всю свою жизнь работают под прикрытием, находя и вербуя людей, которые могут оказаться полезными для правительства и стать источниками разведданных. Главные герои отвечают за подготовку и работу шпионов с глубоким прикрытием (действующих «под легендой») в длительных миссиях. Они представляют интересы государства в отдаленных регионах. Вынужденные существовать под фальшивыми личностями на протяжении многих лет, агенты обязаны ориентироваться в правилах шпионской жизни. Во время работы герои сталкиваются со множеством проблем.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
