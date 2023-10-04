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Мастодонт 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мастодонт
Киноафиша Сериалы Мастодонт Сезоны Сезон 1

Mastodont 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мастодонт»

В 1 сезоне сериала «Мастодонт» события разворачиваются в Зауральске. Вдовец пенсионного возраста Виктор Молодцов работает в мэрии и пренебрежительно относится к технологическому прогрессу. Внезапно он узнает, что в Москве живет его дочь, которая управляет департаментом Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от отца с его устаревшими взглядами, Екатерина – самоуверенная и амбициозная. Она старается модернизировать все существующие рабочие процессы. Молодцов с помощью связей устраивается в министерство. Он отправляется в столицу, чтобы выяснить, действительно ли это его дочь, а если да – узнать ее поближе. 

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мастодонт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
8 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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