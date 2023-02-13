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Акушер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Акушер
Киноафиша Сериалы Акушер Сезоны Сезон 1

Акушер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акушер»

В 1 сезоне сериала «Акушер» жесткий и прагматичный врач Глеб Каверин плывет на теплоходе из Африки в Россию. Также на борту находится интернет-звезда, которой становится нехорошо. Девушка ждет ребенка. Ее попутчик в экстремальных условиях ведет себя не лучшим образом, но Каверин проявляет себя как истинный служитель клятве Гиппократа. Пренебрегая правилами, он приходит на помощь девушке. После этого Каверин становится местной легендой, вот только слава приводит к неблагоприятным последствиям. Известный репортер отправляется к Глебу домой, где видит его супругу с любовником — теперь всем известно, что Каверину наставляют рога.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Акушер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 февраля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 февраля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 февраля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 февраля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 февраля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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