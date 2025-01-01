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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Акушер
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Акушер
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
15
голосов
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Акушер»
Сезон 1
16 эпизодов
13 февраля 2023 - 22 февраля 2023
Сезон 2
TBA
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