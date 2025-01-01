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Акушер, список сезонов

Акушер 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Акушер»
Акушер - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 13 февраля 2023 - 22 февраля 2023
 
Сезон 2
TBA
 
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