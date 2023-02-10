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Судьба на лестничной клетке 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Судьба на лестничной клетке
Киноафиша Сериалы Судьба на лестничной клетке Сезоны Сезон 1

Судьба на лестничной клетке 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судьба на лестничной клетке»

В 1 сезоне сериала «Судьба на лестничной клетке» медсестра Соня Белова с детьми меняет место жительства. Покойная мать завещала ей квартиру. Однако вместе с новой жилплощадью Соне досталась сварливая соседка, с которой они сразу друг другу не понравились. Настя совершенно не похожа на скромную Соню. Она модно одевается, ведет свой канал в Интернете и отличается заносчивостью и пренебрежением к другим людям. Однажды в противостояние девушек вмешивается Кирилл, супруг Насти. Он знакомится с Соней и видит, что она отличный человек. Постепенно между ними устанавливаются близкие отношения, что злит Настю еще больше.

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Список серий 1-го сезона сериала «Судьба на лестничной клетке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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