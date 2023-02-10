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Киноафиша Сериалы Судьба на лестничной клетке

Судьба на лестничной клетке (2023 - …)

Судьба на лестничной клетке 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Соня Белова. Она работает медсестрой в больнице и воспитывает двоих детей. Однажды Соня решает переехать в новую квартиру. Там у главной героини начинаются конфликты с соседкой Анастасией. Та является полной противоположностью Насте. Она следит за модой, умеет одеваться и ведет блог в Сети, где рассказывает своим подписчикам как нужно «правильно и красиво жить». Между женщинами происходит противостояние. Однажды Кирилл, супруг Насти, решает вмешаться в конфликт.

В ролях
В ролях
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Евгения Шипова
Всеволод Макаров
Владимир Курцеба
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Судьба на лестничной клетке»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Судьба на лестничной клетке - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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