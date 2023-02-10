В центре событий оказывается молодая девушка по имени Соня Белова. Она работает медсестрой в больнице и воспитывает двоих детей. Однажды Соня решает переехать в новую квартиру. Там у главной героини начинаются конфликты с соседкой Анастасией. Та является полной противоположностью Насте. Она следит за модой, умеет одеваться и ведет блог в Сети, где рассказывает своим подписчикам как нужно «правильно и красиво жить». Между женщинами происходит противостояние. Однажды Кирилл, супруг Насти, решает вмешаться в конфликт.