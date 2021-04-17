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Отель «Феникс» 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Отель «Феникс»
Киноафиша Сериалы Отель «Феникс» Сезоны Сезон 2

Отель Феникс 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отель «Феникс»»

Во 2 сезоне сериала «Отель Феникс» опасные и захватывающие приключения главной героини продолжаются. Лера Пичугина продолжает поиски человека, который покушался на ее жизнь. В ходе расследования она узнает много секретов, которые скрывали жители маленького городка, в том числе ее близкие и друзья. Пока главная героиня пытается разобраться с тем, кому она может доверять, сотрудник правоохранительных органов узнает, что, по всей видимости, она погибла от рук серийного маньяка. И убийца Лены до сих пор разгуливает на свободе. Соответственно, никто в маленьком городке не может спать спокойно...

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Список серий 2-го сезона сериала «Отель «Феникс»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 5
Сезон 2 Серия 1
17 апреля 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 2
17 апреля 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 3
17 апреля 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 4
17 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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