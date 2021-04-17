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Отель «Феникс» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отель «Феникс»
Киноафиша Сериалы Отель «Феникс» Сезоны Сезон 1

Отель Феникс 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отель «Феникс»»

В 1 сезоне сериала «Отель Феникс» Лера Пичугина убита в номере гостиницы. Однако ее дух остался на земле. Она может посмотреть на собственный труп, а также остальных людей, которые не замечают ее присутствия. При этом девушка не помнит обстоятельства свой смерти. Вскоре Лера выясняет, что несколько человек по-прежнему ее видят. Почему именно они? Отыскав ответ на этот вопрос, Пичугина сможет раскрыть собственное убийство. Но серия преступлений не прекращается. Лера выясняет, что близкие люди скрывали от нее уйму секретов. Те, кому она верила, могут быть причастны к ее гибели. При этом тот, кого Лера считала врагом, протянет ей руку помощи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отель «Феникс»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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